Роспотребнадзор не нашел опасных веществ в воздухе на Васильевском острове

Жители недовольны результатами исследования и начали собственные поиски распространения запаха.

Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воздуха в Василеостровском районе после жалоб местных жителей на распространение неприятного запаха. Подобное происшествие беспокоило петербуржцев 19 и 20 января. По данным очевидцев, они замечают подобный "аромат" уже не в первый раз.

Согласно проведенному надзорным ведомством исследованиям, нарушений от гигиенических норм не выявлено. Также в Роспотребнадзоре заметили, что сведений о незаконном выбросе загрязняющих веществ или технологических авариях они не получали.

По результатам проведенных исследований атмосферного воздуха превышений гигиенических нормативов не установлено резюмировали в пресс-службе организации

Напомним, что горожане решили проявить собственную инициативу и занялись самостоятельными поисками источника запаха химии. Активисты даже составили карту распространения "аромата" по району.

Фото: Piter.tv