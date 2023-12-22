В Брянской области задержаны курьеры телефонных мошенников

Молодые люди смогли забрать у пенсионеров порядка трех миллионов рублей.

На территории Брянской области российские правоохранительные органы пресекли деятельность курьеров телефонных мошенников. Сотрудники полиции в регионе задержали восьмерых подозреваемых местных жителей, а также двух иностранных граждан из Ближнего Зарубежья. Согласно предварительным сведениям, аферисты совершали звонки пожилым гражданам и уведомляли их о том, что для освобождения близкого человека от уголовной ответственности необходимо передать денежные средства курьеру, который придет к ним домой.

Общий ущерб от двенадцати эпизодов противоправной деятельности превысил три млн рублей. Сотрудники полиции установили личности посыльных и задержали их. пресс-служба МВД РФ по региону

Фигурантами расследования стали десять незнакомых друг с другом молодых людей, среди которых – четверо несовершеннолетних. Курьеры признались оперативникам, что предложение незаконного заработка нашли в Интернете, а деньги по указанию своего нанимателя переводили на указанные им банковские счета. При этом они оставляли себе небольшую часть в виде вознаграждения за сделанную работу. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ. Совершеннолетние фигуранты отправлены под стражу, а подросткам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Кабардино-Балкарии задержан нетрезвый водитель, который пытался сбежать.

Фото и видео: МВД Медиа