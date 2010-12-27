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В Брянской области утонули три маленьких друга
Сегодня, 11:57
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MShaffter

В Брянской области утонули три маленьких друга

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Стали известны подробности трагедии.

В Сураже Брянской области утонули три друга шестиклассника.

Следственные органы России по Брянской области сообщают, что в реке Ипунь были обнаружены тела трех несовершеннолетних мальчиков 2006, 2007 и 2008 годов рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".  По предварительным данным, причиной трагедии стал выход детей на неокрепший лед.

В социальных сетях сообщают, что один мальчиков катался на льду на коньках и провалился под лед. Двое других бросились его спасать. Все трое детей утонули.

Сегодня ранее: В Бурятии пьяный дед оставил на улице в минус 15 трехлетнюю внучку. Девочка провела на морозе всю ночь.

Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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