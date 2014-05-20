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В Брянской области произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии

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Информация о пострадавших уточняется.

На территории Брянской области произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления пресс-службы экстренного ведомства страны. Специалисты из ГУ МЧС уточнили, что общая площадь возгорания составила 2,5 тысяч квадратных метров. Известно, что огонь распространился по помещению, в котором производятся поддоны, а также хранится готовая продукция и пиломатериалы.

Площадь пожара увеличилась. Горят два здания по производству поддонов, готовая продукция, пиломатериалы. Информация о пострадавших не поступала. К реагированию привлечены 64 человека, 21 единица техники.

пресс-служба ГУ МЧС РФ

Позже в профильном ведомстве уведомили о локализации пламени.

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Фото и видео: ГУ МЧС России

Теги: брянская область, гу мчс, регионы
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Пожар, Новости России,

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