В Брянской области произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии

Информация о пострадавших уточняется.

На территории Брянской области произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления пресс-службы экстренного ведомства страны. Специалисты из ГУ МЧС уточнили, что общая площадь возгорания составила 2,5 тысяч квадратных метров. Известно, что огонь распространился по помещению, в котором производятся поддоны, а также хранится готовая продукция и пиломатериалы.

Площадь пожара увеличилась. Горят два здания по производству поддонов, готовая продукция, пиломатериалы. Информация о пострадавших не поступала. К реагированию привлечены 64 человека, 21 единица техники. пресс-служба ГУ МЧС РФ

Позже в профильном ведомстве уведомили о локализации пламени.

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Фото и видео: ГУ МЧС России