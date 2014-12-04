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Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 11

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Ранее сообщалось о 10 погибших и 11 пострадавших.

Российские спасатели  обнаружили тело 11 погибшего при взрыве на  автозаправочной станции в Дагестане. В настоящее время разбор завалов продолжается. Региональные власти объявили 28 сентября днем траура в связи с трагедией, которая произошла накануне. Ранее специалисты уведомили журналистов о нахождении десяти жертв и наличии 11 пациентов. Правительство примет меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.

Напомним, что инцидент зафиксирован вечером 27 сентября на территории поселка Новый Хушет на федеральной трассе в Карабудахкентском районе. После взрыва на местной АЗС начался пожар, в текущий момент представители экстренных ведомств возгорание локализовали. Здание заправки разрушено, было повреждено несколько автомобилей. Специалисты Роспотребнадзора выявили превышение загрязняющих веществ в воздухе в 300-500 метров от места взрыва.

Из пожара на улице Грибоедова эвакуировали 7 человек.

Фото и видео: ГУ МЧС России

Теги: азс, взрыв, дагестан, день траура, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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