Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 11

Ранее сообщалось о 10 погибших и 11 пострадавших.

Российские спасатели обнаружили тело 11 погибшего при взрыве на автозаправочной станции в Дагестане. В настоящее время разбор завалов продолжается. Региональные власти объявили 28 сентября днем траура в связи с трагедией, которая произошла накануне. Ранее специалисты уведомили журналистов о нахождении десяти жертв и наличии 11 пациентов. Правительство примет меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.

Напомним, что инцидент зафиксирован вечером 27 сентября на территории поселка Новый Хушет на федеральной трассе в Карабудахкентском районе. После взрыва на местной АЗС начался пожар, в текущий момент представители экстренных ведомств возгорание локализовали. Здание заправки разрушено, было повреждено несколько автомобилей. Специалисты Роспотребнадзора выявили превышение загрязняющих веществ в воздухе в 300-500 метров от места взрыва.

Из пожара на улице Грибоедова эвакуировали 7 человек.

Фото и видео: ГУ МЧС России