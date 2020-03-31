В Брянске на мать с сыном возбуждено уголовное дело за заражение коронавирусом

Женщина и мужчина вернулись из Испании и нарушили режим самоизоляции. У них позднее был выявлен коронавирус, но они успели заразить 4х родственников.

В Брянской области возбуждено первое уголовное дело за заражение коронавирусом из-за нарушения самоизоляции.

ТАСС со ссылкой на региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции сообщает, что в отношении мужчины и женщины, которые вернулись из Испании и нарушили карантин, заведено уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".

Как удалось установить, что прибывшие из Испании были госпитализированы в больницу, где подтвердилось наличие COVID-19 в организме. Но до госпитализации из-за их необдуманных действий они успели заразить 4х родственников. Предварительный анализ родственников показал наличие коронавируса, ожидается подтверждение результатов.

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