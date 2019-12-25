В Брянске столкнулась маршрутка и скорая помощь

В результате ДТП пострадали 6 человек.

Сегодня утром, 12 февраля, в Брянске произошло столкновение маршрутного микроавтобуса и автомобиля скорой помощи.

ДТП произошло сегодня утром около 9 часов в районе дома № 108 по проспекту Московскому в Брянске. Автомобиль "скорой" ехал с включенными звуковыми и световыми сигналами. Микроавтобус с пассажирами, следовавший по маршруту №47 на зеленый сигнал выехал на перекресток, где произошло столкновение со "скорой".

В результате ДТП пострадали 6 человек. Пострадавшие 2 человека пассажиры маршрутки, и 4 человека из медицинского автомобиля, водитель, два фельдшера и пассажир.

Сегодня ранее: В Ивановской области пассажирский микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся. Пострадали 6 человек.

Фото: ВКонтакте, Подслушано Брянск