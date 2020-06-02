В Брянске нашли истощенную девочку с обмороженными ногами

Семилетняя девочка проживала с приемными родителями - алкоголиками.

В Брянске в одной из семей нашли истощенную 7-летнюю девочку с обмороженными ногами.

Региональные следственные органы СКР по Брянской области сообщают, что в одной из семей в областном центре в частном доме найдена 7-летняя девочка в крайнем истощении и с обморожением конечностей. Ребенок незамедлительно госпитализировали в больницу, где ей оказывается квалифицированная помощь.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по 3 статьям: "причинение физических страданий в отношении заведомо несовершеннолетнего", "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", "ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе".

В ходе предварительного следствия следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие причинению ребенку физических страданий и телесных повреждений, проверены социально-бытовые условия проживания ребенка. СУ СК РФ по Брянской области

ТАСС со ссылку на региональную Прокуратуру сообщает, что ребенок был в грязной одежде, в доме не было еды, а взрослые отсутствовали. Уточняется, что девочка росла в приемной семье с родителями - алкоголиками.

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Видео: СУ СК РФ ПО Брянской области