Огонь ликвидируют по повышенному рангу сложности.

В Брянске на территории нефтебазы произошел пожар. Соответствующее заявление сделали представители региональной пресс-службы экстренного ведомства Брянской области. По сведениям ГУ МЧС, на территории полыхают резервуары. На текущий момент возгоранию присвоен повышенный ранг сложности.

Что пожар есть, МЧС подтвердили…О том, что это резервуары, тоже подтверждение есть. Все службы выехали на место. пресс-служба администрации региона

Уточняется, что сообщение о пожаре в Фокинском районе Брянска поступило в 02:00 по московскому времени. Сейчас на месте инцидента располагаются местные пожарно-спасательные расчеты.

Неделя начнется в Ленобласти с теплой погоды.

Фото и видео: Telegram / Военный Осведомитель