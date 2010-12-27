  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Британии у 2-летней девочки обнаружили редкую болезнь "Бенджамина Баттона"
Сегодня, 9:07
152
MShaffter

В Британии у 2-летней девочки обнаружили редкую болезнь "Бенджамина Баттона"

0 0

Родители в шутку называют малышку "бабушкой".

 

В Великобритании родилась девочка - старушка.

Исла Килпатрик-Скритон родилась в 2017 году. Девочка родилась с уникальной формой мандибулоакральной дисплазии, вызывающей деформацию костей. При этом старение клеток происходит в организме малышки в разы быстрее. Родители любят свою дочку и в шутку называют ее "бабушкой". 

Кроме того у Ислы порок сердца и весит она менее 7 кг. Из-за болезни девочка не может говорить и общается жестами. Ранее медики не сталкивались с подобными мутациями и назвали болезнь в честь героя фильма Бенджамина Баттона.

Фото: Daily Mail

 

Теги: в мире, здоровье, медицина, медицина и здоровье, редкая болезнь
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии