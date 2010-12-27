В Британии у 2-летней девочки обнаружили редкую болезнь "Бенджамина Баттона"

В Великобритании родилась девочка - старушка.
Исла Килпатрик-Скритон родилась в 2017 году. Девочка родилась с уникальной формой мандибулоакральной дисплазии, вызывающей деформацию костей. При этом старение клеток происходит в организме малышки в разы быстрее. Родители любят свою дочку и в шутку называют ее "бабушкой".
Кроме того у Ислы порок сердца и весит она менее 7 кг. Из-за болезни девочка не может говорить и общается жестами. Ранее медики не сталкивались с подобными мутациями и назвали болезнь в честь героя фильма Бенджамина Баттона.
Фото: Daily Mail
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