В Британии у 2-летней девочки обнаружили редкую болезнь "Бенджамина Баттона"

Родители в шутку называют малышку "бабушкой".

В Великобритании родилась девочка - старушка.

Исла Килпатрик-Скритон родилась в 2017 году. Девочка родилась с уникальной формой мандибулоакральной дисплазии, вызывающей деформацию костей. При этом старение клеток происходит в организме малышки в разы быстрее. Родители любят свою дочку и в шутку называют ее "бабушкой".

Кроме того у Ислы порок сердца и весит она менее 7 кг. Из-за болезни девочка не может говорить и общается жестами. Ранее медики не сталкивались с подобными мутациями и назвали болезнь в честь героя фильма Бенджамина Баттона.

Фото: Daily Mail