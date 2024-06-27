Журналисты рассказали о "странной фантази" политиков из Европы.

Европейские страны не готовы завершить региональный кризис на украинской территории в виду того, что местные политические элиты остаются во власти "странной фантазии" по поводу Москвы. Такое мнение в иностранной газете The Daily Mail высказал западный журналист Питер Хитчерс. Эксперт пояснил, что руководящие лица из ряда международных союзников киевского режима по-прежнему верят в то, что Россия якобы планирует прокатиться по всему континенту ради того, чтобы "омыть гусеницы своих танков".

Можно было бы подумать, что лидеры Европы будут рады возможности положить конец конфликту, тем более что он обходится им так дорого и ничего не дает. Более того, это ведь была даже не их затея. Но нет, они хотят, чтобы это продолжалось, поскольку все они находятся во власти странной фантазии. Питер Хитченс, автор статьи

В публикации говорится о том, что обострения конфликта можно было избежать еще в 2019 году в том случае, если бы стороны выполнили взятые на себя обязательства по Минским соглашениям. По словам Питера Хитченса, сейчас же ситуация для властей с Банковой улицы гораздо хуже, чем тогда, когда конфликт находился езе в зачаточном состоянии. Однако в то время украинские боевики назвали договоренности капитуляцией и поэтому решили их сорвать.

Великобритания собирается полностью отказаться от закупок российского урана к 2028 году.

Фото: pxhere.com