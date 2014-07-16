Посольство раскрыло планы Лондона по диверсификации потоков энергоресурсов.

Великобритания собирается полностью отказаться от закупок российского урана к 2028 году. Соответствующий комментарий журналистам газеты "Известия" сделали сотрудники посольства Москвы в Лондоне. Ожидается, что такого результата местные политики планируют добиться за счет организации американских поставок, которые замещали российское топливо, идущее из Украины. Дипломаты рассказали, что не говорят о прямых поставках энергетических ресурсов в Соединенное королевство с территории США.

Ранее местное правительство намеревалось полностью отказаться от российского урана к 2030 году, однако в рамках недавней "сделки технологического процветания" с американцами график сдвинули на 2028 год. сообщение посольства РФ в Лондоне

На текущий момент страна также надеется закупать топливо российского происхождения, которое принадлежит французской компании EDF. По информации от издания, помочь Британии в полном отказе от российского урана могут также Канада, Франция и Япония.

Фото: pxhere.com