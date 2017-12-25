В правительстве Великобритании назначили "министра по одиночеству"

Премьер-министр хочет помочь людям, которые остались одни

В Великобритании появился пост – "министра по одиночеству". Инициатором идеи стала премьер-министр Тереза Мэй.

На должность назначили замминистра по вопросам спота и гражданского общества Трейси Крауч. В стране убеждены, что одиночество превратилось "скрытую эпидемию", с которой кто-то должен бороться.

Глава британского правительства хочет помогать преодолеть одиночество пожилым людям, опекунам, тем, кто потерял близких и многим другим. В стране множество людей, которым не с кем поговорить и поделиться своими чувствами и переживаниями.

Необычная "вакансия" появилась в Минздраве по рекомендации парламентской комиссии по вопросам по борьбе с одиночеством. Данную комиссию уже пытался создать политик Джо Кокс, которую убили в 2016 году. После ее смерти в парламенте решили продолжить ее роботу.

По статистике "Красного креста", одиночество испытывает более 9 млн жителей Великобритании, при населении 65,6 млн.