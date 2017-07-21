В британском парке на видео попали романтические обнимашки снежных барсов Пани и Джесси

Снежные барсы – исчезающий вид. В дикой природе осталось от 3500 до 7000 животных.

В британском парке дикой природы в Хартфордшире на видео попала пара снежных барсов - Паня и Джесси, которая обнималась во сне в своем вольере. Об этом сообщает Daily Mail.

Ранее Паню и Джесси объединили в надежде, что у них родятся дети.

Мне нравится наблюдать за их выходками, я чувствую себя невероятно счастливой, что имею возможность присматривать за этими двумя прекрасными кошками. Кэсси Джонс, сотрудница парка

Снежные барсы – исчезающий вид. В дикой природе осталось от 3500 до 7000 животных.

Ранее на Piter.TV: Уникальное видео редчайшего явления: рев снежного барса изумил слушателей.

Фото и видео: Daily Mail