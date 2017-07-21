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В британском парке на видео попали романтические обнимашки снежных барсов Пани и Джесси

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Снежные барсы – исчезающий вид. В дикой природе  осталось от 3500 до 7000 животных.

В британском парке дикой природы в Хартфордшире на видео попала пара снежных барсов - Паня и Джесси, которая  обнималась во сне в своем вольере. Об этом сообщает Daily Mail.

Ранее Паню и Джесси объединили в надежде, что у них родятся дети.

Мне нравится наблюдать за их выходками, я чувствую себя невероятно счастливой, что имею возможность присматривать за этими двумя прекрасными кошками.

Кэсси Джонс, сотрудница парка

Снежные барсы – исчезающий вид. В дикой природе  осталось от 3500 до 7000 животных.

Ранее на Piter.TV: Уникальное видео редчайшего явления: рев снежного барса изумил слушателей.
Фото и видео: Daily Mail

Теги: британия, британский парк, животное, снежные барсы
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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