В Братске задержали владельца кафе, где 62 человека отравились шаурмой

Возбуждено уголовное дело, кафе проверили сотрудники Роспотребнадзора.

Российские силовики задержали индивидуального предпринимателя, который является владельцем кафе быстрого питания "Шаурму хочу". Соответствующее заявление сделали представители Следственного комитета по Иркутской области. Специалисты заметили, что мужчина подозревается в связи с массовым количеством отравленных граждан. В настоящее время их число увеличилось с 48 до 62 пострадавших. Из них 29 пациентов пришлось госпитализировать. Следователи допрашивают бизнесмена, сотрудников заведения и пострадавших.

На утро 15 июня с признаками отравления за медпомощью обратились 62 человека, из них 29 госпитализированы, в том числе пять детей. Со слов пострадавших все употребляли шаурму, через некоторое время почувствовали себя плохо. пресс-служба СК РФ

Напомним, что в городе Братске после отравления шаурмой в кафе были госпитализированы 18 человек, в том числе - шесть несовершеннолетних. Все они являлись посетителями "Шаурму хочу". По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье за производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Сотрудники Роспотребнадзора установили нарушение технологического процесса приготовления блюд, а также условий хранения продуктов и личной гигиены персонала. На текущий момент кафе временно закрытою. К вечеру 14 июня за медицинской помощью обратились 48 человек. Они находятся в в состоянии легкой и средней тяжести.

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Фото и видео: Telegram / Следственный комитет