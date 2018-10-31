В Братске станция скорой проверяет видео о "загуглившей" диагноз враче

По словам замминистра здравоохранения Иркутской области, в этом "нет ничего страшного".

Станция скорой помощи в Братске проводит служебное расследование по сообщению в соцсетях о том, что фельдшер во время вызова использовал для постановки диагноза поисковую систему в интернете. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на замминистра здравоохранения Иркутской области Галину Синькову.

По предварительным данным служебной проверки, бригада скорой помощи приехала по вызову менее, чем через 20 минут. Помощь ребенку оказывал не фельдшер, а врач-педиатр, в данный момент специалисты анализируют назначенное лечение.

Как отметила Галина Синькова, она не видит ничего плохого в том, что врач умеет пользоваться информационными ресурсами. Также, по словам заммнистра здравоохранения Иркутской области, на видео не понятно, о чем говорит врач.

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