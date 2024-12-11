Подросток пострадал на пожаре в Братске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
По данным ведомства, хозяина дома разбудил пожарный извещатель. Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание. Мужчина успел вывести троих детей из дома. 16-летний подросток получил ожоги, но от госпитализации отказался.
Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. В тушении пожара участвовали девять специалистов и три единицы техники.
Ранее мы сообщали, что огнеборцы локализовали пожар в Костроме.
Видео: МЧС России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все