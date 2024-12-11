Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

Подросток пострадал на пожаре в Братске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, хозяина дома разбудил пожарный извещатель. Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание. Мужчина успел вывести троих детей из дома. 16-летний подросток получил ожоги, но от госпитализации отказался.

Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. В тушении пожара участвовали девять специалистов и три единицы техники.

Ранее мы сообщали, что огнеборцы локализовали пожар в Костроме.

Видео: МЧС России