Вода перелилась на набережную в центре столицы Словакии.

В Братиславе уровень воды в Дунае поднялся вдвое выше нормы. Об этом сообщили местные журналисты со Словацкого телевидения. В центре столицы уровень осадков поднялся до показателя в 730 сантиметров. К этому привели обильные ливни, которые также обрушились на Австрию и Германию за последние дни. Эксперты напомнили, что дожди прошли в западных горных регионах (в федеральной земле Баден-Вюртемберг), в которых берет свое начало крупнейшая река Евросоюза.

В настоящее время подъем воды в центре Братиславы уже прекратился. В районе Девин вода из Дуная вылилась на Славянскую набережную. Специалисты больше не видят угрозы потопа.

Число погибших при наводнении в Бельгии возросло до 31.

Видео: Youtube/OKey539, Denník N