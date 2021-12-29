В Ботсаду объяснили, какие комнатные растения лучше всего подходят для Петербурга

Среди популярных растений в Петербурге оказались хлорофитум, аглаонема и некоторые виды фикусов.

В Ботаническом саду рассказали, как выбирать комнатные растения, подходящие для петербургского климата. По словам сотрудницы культурно-просветительского центра Ботанического института имени В.Л. Комарова Александры Медведевой, не каждое растение, продающееся в магазине, будет комфортно себя чувствовать в условиях Северной столицы.

Это далеко не средиземноморский климат, но есть растения, которые себя хорошо зарекомендовали. Тот же хлорофитум, он будет выглядеть очень хорошо, главное, его правильно подкармливать в период вегетации с апреля по октябрь. Также замечательное растение аглаонема, даже из одних их можно сделать у северного окна целый садик. Неплохо подходят некоторые фикусы. Александра Медведева, сотрудница культурно-просветительского центра Ботанического института имени В.Л. Комарова

Кроме того, в Ботсаду объяснили, как часто нужно поливать растения в зимнее время, какие цветы можно увидеть в оранжереях в новогодние праздники, и что сад планирует делать с богатым урожаем мандаринов.

Видео: Piter.TV