В Ботсаду рассказали, как подготовить растения к зиме

Мы поговорили с сотрудницей Ботанического сада и узнали, как позаботиться о растениях зимой, какие цветы не стоит выбирать для дома, и что Ботсад делает с урожаем фруктов.

В Ботаническом саду рассказали, как проходила подготовка растений к зимнему периоду. Как часто нужно поливать растения зимой, стоит ли их подкармливать и пересаживать, объяснила сотрудница культурно-просветительского центра Ботанического института имени В.Л. Комарова Александра Медведева.

Как Ботанический сад готовится к зиме?

Зима - довольно спокойный период для наших садоводов, но перед зимой проходит очень большая работа по обрезке и подготовке растений к зиме. Какие-то растения были сильно подрезаны, убраны листья, которые уже свое отслужили. Сейчас мы видим маршруты чистыми, готовыми к весне. Весной будет следующий этап обрезок в зависимости от вида растений и его потребностей. Зимой растения находятся в периоде покоя, поэтому не проводится никаких пересадок, нужно дать растению отдохнуть.

Как часто нужно поливать растения зимой?

Полив проводится, но количество воды значительно меньше, чем в летний и весенний период, когда в оранжереях тепло. Полив нужно очень хорошо балансировать с количеством влаги, которое растение испаряет: избыток воды зимой чреват загниванием корней. Если растение находится в жарком помещении рядом с батареей, то может быть полив нужно увеличить, но в основном растения поливают в два раза реже, чем обычно.

Какие растения будут цвести зимой?

В этом году камелии зацвели раньше, чем обычно, обычно они это делают к Новому году, а сейчас уже в начале декабря несколько крупных экземпляров покрыто цветами, ими можно приходить любоваться. Кроме того, зима — это время созревания цитрусов. У нас уже много мандаринов стали аппетитного оранжевого цвета, их можно будет наблюдать до весны.

Какие цитрусовые можно увидеть в Ботаническом саду?

У нас очень крупная коллекция: привычные мандарины и апельсины, экзотичная рука Будды, померанцы, юзу, есть крошечные фортунеллы, цитроны, бергамот и много всего другого.

Что Ботсад планирует делать с урожаем?

Все плоды, которые созревают у нас в оранжереях, в первую очередь, должны показываться посетителям. Поэтому они висят, пока сохраняют свой внешний вид, а когда они падают, там уже практически нечего есть.

Как подготовить комнатные растения к зиме?

Если вы озаботитесь освещением растений, сейчас у нас световой день 5-6 часов, а растению нужно 12 часов, также у нас постоянные облака, поэтому времени, когда светло, не хватает растению. Это должны быть специальные фитолампы, у которых спектр подходит для растения, позволяет ему активно фотосинтезировать. Если вы хотите дома иметь растения, обязательно должны ознакомиться с агротехникой.

Как выбрать растение в магазине?

Когда вы покупаете и приносите в дом растение, вы должны понять, в каком климате растение обитает. Если это тропический климат, он точно подойдет для вашей квартиры, возможно, ему нужно устроить побольше влажности, часто опрыскивать и увлажнять воздух. Если это растение субтропическое, ему обязательно нужна зимовка, понижение температуры, чтобы они могли заложить цветочные почки. По этой причине практически невозможно вырастить дома камелии, цитрусы, азалии, чтобы они себя хорошо чувствовали.

Какие домашние растения подходят для петербургского климата?

Петербург в принципе не очень подходит для жизни, это далеко не средиземноморский климат. Но есть растения, которые хорошо себя зарекомендовали, они вам известны. Это хлорофитум, прекрасное растение, хорошо выращенный хлорофитум будет выглядеть очень хорошо. Очень красивое и теневыносливое растение – это аглаонема, у нее огромное количество сортов. Также неплохо подходят некоторые фикусы.

Фото и видео: Piter.TV