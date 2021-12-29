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В память о прорыве блокады Ленинграда в Ботаническом саду запустили новую экскурсию
Сегодня, 18:15
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В память о прорыве блокады Ленинграда в Ботаническом саду запустили новую экскурсию

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В воскресенье, 23 января, для жителей Петербурга и гостей города в Ботаническом саду проведут "Патриотическую прогулку" по Тропическому маршруту. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

На экскурсию могут попасть люди любого возраста. Посетить мероприятие можно с 11 утра до 16:30. Гостям расскажут о подвиге работников Ботанического сада в годы Великой Отечественной войны, которые спасали растения и восстанавливали оранжереи после блокады. 

Родители вместе с детьми смогут пройти семейный квест. Билет взрослому обойдется в 500 рублей, ребенку - в 350 рублей. Дети до 4-х лет имеют возможность пройти бесплатно. 

Ранее на Piter.tv: в Петропавловской крепости 27 января проведут акцию "Блокадный свет".

Фото: ВКонтакте / Ботанический сад

Теги: блокада ленинграда, ботсад, ботсада, природа, прорыв блокады
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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