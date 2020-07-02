В Ботаническом саду зацвели камелии и созрели мандарины

Piter.TV узнал, как Ботанический сад готовится к Новому году.

В Ботаническом саду Петербурга зацвели камелии и созрели первые плоды цитрусовых растений. Садовники уже подготовили растения к зимнему периоду: провели обрезку и убрали лишние листья. Ботсад приглашает петербуржцев посмотреть на зимнее цветение и новогодний урожай.

В этом году камелии зацвели раньше, чем обычно, обычно они это делают к Новому году, а сейчас уже в начале декабря несколько крупных экземпляров покрыто цветами, ими можно приходить любоваться. Кроме того, зима — это время созревания цитрусов. У нас уже много мандаринов стали аппетитного оранжевого цвета, их можно будет наблюдать до весны. Александра Медведева, сотрудник культурно-просветительского центра Ботанического института имени В.Л. Комарова

Однако урожай Ботанического сада попробовать не удастся — обычно плоды висят на дереве, пока не испортятся. Кроме того, в преддверии праздников для посетителей открыли тематическую экскурсию "Новогодние растения мира". Также в зеленом домике проходит выставка ботанической живописи и авторских новогодних елок.

Фото и видео: Piter.TV

