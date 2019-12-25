В Боткинской больнице лечат 121 медика с подтвержденным коронавирусом

Трое подключены к аппаратам ИВЛ.

В Боткинской больнице находится 121 медицинский работник с подтвержденным коронавирусом, сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению 23 апреля. Данные озвучены по состоянию на 22 апреля.

Лечение в учреждении проходят как врачи, так и средний и младший персонал. К аппаратам искусственной вентиляции подключены три медика. Всех заболевших COVID-19 медработников направляют именно в больницу имени Боткина.

Ранее врач НИИ имени Вредена рассказал о массовом заболевании коронавирусом в его отделении. По словам Дмитрия Пташникова, вирусом заразились 32 пациента и 10 медиков, то есть, все сотрудники отделения. Однако врачи продолжают работать и выздоравливать, поскольку в период карантина никто не поступает в больницу и не выходит из нее.

Фото: Piter.TV