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В Боткина здоровую девушку заперли с пациенткой больной коронавирусом
Сегодня, 18:30
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smirenny

В Боткина здоровую девушку заперли с пациенткой больной коронавирусом

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Петербурженка просто хотела сдать тест.

Как сообщила девушка Ольга, она вернулась из Германии и через два дня обратилась с симптомами болезни в больницу, чтобы сделать тест. Однако врачи решили поместить ее в бокс, передает "Фонтанка".

После первого анализа результат был отрицательным, температура приходила в норму, дело шло к выписке. Однако в бокс поселили пациентку с обратной динамикой болезни: ей становилось хуже. Вскоре выяснилось, что у соседки коронавирус.

Ольгу, конечно, отселили в отдельный бокс, но карантин начался заново.  Врачи признались Ольги, что система тестирования несовершенна, поэтому анализы надо сдавать повторно. 

Напомним, что врачи из Петербурга отправятся в Италию для совместной борьбы с коронавирусом.

Фото: pixabay

Теги: больница имени боткина, коронавирус, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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