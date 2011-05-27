В Ботаническом саду установили памятник кошке Мусе

Муся ушла из жизни в прошлом году.

В Ботаническом саду Петра Великого в Петербурге установили памятник старейшей кошке Мусе. Она защищала от мышей и крыс два тропических маршрута в течение 30 лет, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 15 июля.

Я с самого начала спросил: "Вы хотите, чтобы она была настолько грозной?". Сказали – да. Она вроде бы такая милая кошечка, у нее взгляд такой устрашающий, я переживал, что это, возможно, чересчур, но она именно такой и была. Владислав Муханов, скульптор

Также Муся следила за котами, которые ложились на грядки.

Согласно одной из легенд, кошка появилась на свет в котельной сада. По другой версии она пришла с улицы и практически сразу обрела своих поклонников. Например, Мусю регулярно навещала писательница Анаит Григорян.

Муся ушла из жизни в прошлом году. Ее преемником стал кот Брюс.

Ранее на Piter.TV: в Шушарах установили скульптуру в виде бронзового одуванчика.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"