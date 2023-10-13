В Шушарах установили скульптуру в виде бронзового одуванчика

Двухметровый арт-объект состоит из раскрытых ладошек, которые образуют форму шара. Монумент призван приобщить молодежь к принципам единства, мира и доброты.

В Шушарах "зацвел" бронзовый одуванчик. Арт-объект установили ко Дню города Пушкин. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Скульптура отличается необычным визуальным решением. Двухметровый арт-объект состоит из раскрытых ладошек, которые образуют форму шара. Монумент призван приобщить молодежь к принципам единства, мира и доброты. "Одуванчик" открыли региональное отделение Народного фронта и международная академия доброты.

Конечно, сам памятник без каких-то сопутствующих действий: без марафонов добра, без выполнения добрых дел, не принесет пользы. Но каждый раз, когда ребенок будет идти в школу, а в этой школе учится 4 тысячи ребят, он каждый раз будет приходить и вспоминать, что написано на табличке. Екатерина Машкова, руководитель регионального Исполкома Общероссийского Народного фронта в Санкт-Петербурге

В городе на Неве это уже третий арт-объект. В России установили 65 "одуванчиков". Они находятся в разных городах.

Ранее мы писали, что у РНБ на Московском проспекте установили памятник юристу Анатолию Кони.

Видео: Telegram / Пушкинский район СПб