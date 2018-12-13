В Ботаническом саду поселятся 10 тысяч журавликов

Журавлики оригами являются яркими символами Японии. Японцы верят, что если собрать 1000 таких журавлей и при этом загадать желание, то оно непременно сбудется.

В Ботаническом саду развернется настоящий Японский сад, украшенный 10 тысячами журавликов оригами. Создавать арт-объект будет производитель японского шоколада

Журавлики оригами являются яркими символами Японии. Японцы верят, что если собрать 1000 таких журавлей и при этом загадать желание, то оно непременно сбудется.

Полюбоваться аллеей петербуржцы смогут 11 и 12 мая. При этом, часть журавликов сделают жители дома инвалидов Невского района. Организаторы таким образом хотят показать, что все в мире едины и нужно с добротой и пониманием относиться друг к другу.

А 9 мая в Таврическом саду воссоздадут атмосферу Дня Победы в 1945 году.

Фото: организаторы