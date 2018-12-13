В Таврическом саду воссоздадут атмосферу Дня Победы в 1945 году

В Таврическом саду в День Победы развернется уже традиционный праздник "РиоРита - радость Победы". Об этом на пресс-конференции рассказала председатель оргкомитета арт-проекта Тамила Сафикюрдская
Она рассказала, что 9 мая будет произведена культурная реконструкция атмосферы того дня. Для этого было опрошено более 80 петербуржцев, которые были очевидцами праздника 9 мая 1945 года.
Самыми главными атрибутами того дня считаются запах черемухи или сирени, пирожки с яблоками, музыка, газировка, ленинградский пломбир в стаканчике. Все это и будет присутствовать на празднике "РиоРита - радость Победы". Ключевым моментом станет музыка тех лет. В этом году оркестр сыграет такие произведения как "Катюша", "В городском саду играет" и другие.
Проект "РиоРита - радость Победы" впервые прошел в Петербурге в 2016 году. В 2019 акция пройдет в тринадцати городах России.
Фото: РиоРита — радость Победы/ ВК
Видео: YouTube
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