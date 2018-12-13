В Таврическом саду воссоздадут атмосферу Дня Победы в 1945 году

Военные оркестры будут играть музыку 30-40-х годов, в вальсе будут кружить люди в одежде тех времен, на улице будут продавать ленинградский пломбир в стаканчиках.

В Таврическом саду в День Победы развернется уже традиционный праздник "РиоРита - радость Победы". Об этом на пресс-конференции рассказала председатель оргкомитета арт-проекта Тамила Сафикюрдская

Она рассказала, что 9 мая будет произведена культурная реконструкция атмосферы того дня. Для этого было опрошено более 80 петербуржцев, которые были очевидцами праздника 9 мая 1945 года.

Самыми главными атрибутами того дня считаются запах черемухи или сирени, пирожки с яблоками, музыка, газировка, ленинградский пломбир в стаканчике. Все это и будет присутствовать на празднике "РиоРита - радость Победы". Ключевым моментом станет музыка тех лет. В этом году оркестр сыграет такие произведения как "Катюша", "В городском саду играет" и другие.

Проект "РиоРита - радость Победы" впервые прошел в Петербурге в 2016 году. В 2019 акция пройдет в тринадцати городах России.

Фото: РиоРита — радость Победы/ ВК

Видео: YouTube