В Ботаническом саду продлили рождественскую ярмарку

В Ботаническом саду Петра Великого продлили рождественскую ярмарку. Подарки для родных и близких можно приобрести здесь еще и на этих выходных. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Рождественскую ярмарку продлили еще и на эти выходные. Вход по парковым, либо по оранжерейным билетам.
Пресс-служба Ботанического сада
Магазин излишков в саду пока не работает. Он закрылся до января.
Ранее на Piter.tv: в Ботаническом саду открылась выставка орхидей.
Фото: Телеграм / Ботанический сад Петра Великого. Петербург
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