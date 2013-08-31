В Ботаническом саду продлили рождественскую ярмарку

Вход на нее платный.

В Ботаническом саду Петра Великого продлили рождественскую ярмарку. Подарки для родных и близких можно приобрести здесь еще и на этих выходных. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Рождественскую ярмарку продлили еще и на эти выходные. Вход по парковым, либо по оранжерейным билетам. Пресс-служба Ботанического сада

Магазин излишков в саду пока не работает. Он закрылся до января.

Ранее на Piter.tv: в Ботаническом саду открылась выставка орхидей.

Фото: Телеграм / Ботанический сад Петра Великого. Петербург