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В Ботаническом саду приглашают посмотреть на плоды какао и папайи
Сегодня, 12:00
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В Ботаническом саду приглашают посмотреть на плоды какао и папайи

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Горожанам напомнили, что  билеты на экскурсии можно приобрести онлайн.

Ботанический сад Петра Великого приглашает петербуржцев посмотреть на плоды ананасов, папайи, какао. В субтропиках цветут камелии и плодоносят цитрусы. Об этом сообщили в tg-канале дендрария.

Горожанам напомнили, что  билеты на экскурсии можно приобрести на сайте учреждения. Маленьким горожанам предлагают посетить квесты.

В  будни обычно это 1-2 группы, на выходные побольше, в том числе и детские квесты. Билеты на остальные экскурсии приобретаются в кассе при входе в день посещения, группы формирует кассир по мере подхода посетителей. 

Ботанический сад Петра Великого

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Фото: Телеграм / Ботанический сад

Теги: ботанический сад, куда сходить в петербурге, растения, флора
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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