В Ботаническом саду приглашают посмотреть на плоды какао и папайи

Горожанам напомнили, что билеты на экскурсии можно приобрести онлайн.

Ботанический сад Петра Великого приглашает петербуржцев посмотреть на плоды ананасов, папайи, какао. В субтропиках цветут камелии и плодоносят цитрусы. Об этом сообщили в tg-канале дендрария.

Горожанам напомнили, что билеты на экскурсии можно приобрести на сайте учреждения. Маленьким горожанам предлагают посетить квесты.

В будни обычно это 1-2 группы, на выходные побольше, в том числе и детские квесты. Билеты на остальные экскурсии приобретаются в кассе при входе в день посещения, группы формирует кассир по мере подхода посетителей. Ботанический сад Петра Великого

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Фото: Телеграм / Ботанический сад