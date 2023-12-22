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Вчера, 23:16
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В Ботаническом саду напомнили, по какой причине не стоит ломать сирень

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При обламывании веток получается рваная рана, которая плохо "заживает".

В пресс-службе Ботанического сада Петра Великого 28 мая петербуржцам напомнили, почему не стоит ломать сирень.

По словам коллекционера, дежурной по сирени в Петербурге Ирины Сапожковой, мифом является следующее убеждение: "Чем больше ломаешь, тем пышнее цветет". При обламывании сирени обрываются цветы и этого года, и следующего. Сейчас в городе достаточно примеров, когда куст высокий, а цветки только на макушке. 

Также отмечается, что при обламывании веток получается рваная рана, которая плохо "заживает". В нее попадает инфекция, после чего растение начинает болеть и чахнуть, цветение становится скудным, а соцветия мельчают. 

Кроме того, специалист рассказала, что сирень плохо стоит в букете. При этом существуют специальные сорта, для этого предназначенные. 

Ранее на Piter.TV: 1,5 тыс. петербуржцев приняли участие в акции по озеленению города.

Видео: пресс-служба Ботанического сада Петра Великого

Теги: ботанический сад петра великого, сирень в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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