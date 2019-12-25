В Ботаническом саду начали созревать плоды инжира и цитрусовых

Увидеть плоды можно на Субтропическом маршруте.

В Ботаническом саду БИН РАН начали созревать плоды инжира, фейхоа, хурмы и цитрусовых. Несмотря на прохладную и дождливую погоду на улице, для фруктов осень — время для созревания. Они находятся в теплых и комфортных условиях оранжереи.

Попасть на Субтропический маршрут можно со вторника по пятницу с 11 до 16:30 и только в режиме экскурсии. Вход разрешен посетителям старше 4 лет. На выходных маршрут закрыт.

Ранее Piter.tv рассказывал о том, какие цитрусовые можно увидеть в Ботсаду и что с ними делают после созревания.

Фото: Ботанический сад БИН РАН