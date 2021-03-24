  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ботаническом саду Петра Великого зацвели травянистые пионы
Сегодня, 12:40
136
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Ботаническом саду Петра Великого зацвели травянистые пионы

0 0

В связи с этим на неделю раньше графика специалисты начали монтировать выставку "Пионы Северной столицы".

В Петербурге в Ботаническом саду Петра Великого зацвели травянистые пионы. Об этом 12 июня сообщили в пресс-службе учреждения.

В связи с этим на неделю раньше графика специалисты начали монтировать выставку "Пионы Северной столицы". Ее открытие планируется на 15 июня.

Ранее в саду заработала Водная оранжерея. В рамках ее открытия состоялся фестиваль "Яблоневый цвет". Посетители учреждения смогли увидеть большую кувшинку, лист которой выдерживает массу до 50 килограммов. 

Фото: пресс-служба Ботанического сада Петра Великогоо

Теги: ботанический сад петра великого, пионы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии