В связи с этим на неделю раньше графика специалисты начали монтировать выставку "Пионы Северной столицы".

В Петербурге в Ботаническом саду Петра Великого зацвели травянистые пионы. Об этом 12 июня сообщили в пресс-службе учреждения.

В связи с этим на неделю раньше графика специалисты начали монтировать выставку "Пионы Северной столицы". Ее открытие планируется на 15 июня.

Ранее в саду заработала Водная оранжерея. В рамках ее открытия состоялся фестиваль "Яблоневый цвет". Посетители учреждения смогли увидеть большую кувшинку, лист которой выдерживает массу до 50 килограммов.

Фото: пресс-служба Ботанического сада Петра Великогоо