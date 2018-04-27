В Ботаническом саду Петра Великого стартовал фестиваль "День подснежника"

Посетителей попросили соблюдать правила и не сходить с дорожек.

Сегодня, 23 апреля, в Ботаническом саду БИН РАН открылся фестиваль "День подснежника". Об этом сообщили в группе учреждения в соцсети "ВКонтакте".

Праздник первоцветов продлится в течение двух дней. В программе прогулка по Парку-дендрарию "Пионеры весеннего сада", посещение оранжерейного маршрута (на выбор), выставка "Мир суккулентов. Красота и целесообразность", посещение Ботанического музея и детские мастер-классы. Посетителей попросили соблюдать правила и не сходить с дорожек.

Ранее на Piter.tv: после весенней просушки первых любителей прогулок на свежем воздухе принял Казанский сквер.

Фото: ВКонтакте / Ботанический сад БИН РАН