Охранять сакуру в Ботаническом саду будут волонтеры

Дежурство среди цветущих деревьев длится 4 часа.

Ботанический сад приглашает волонтеров охранять сакуру от посетителей. Информация об этом появилась накануне в группе "Волонтёры Ботанического сада БИН РАН" в "ВКонтакте".

Сейчас в парке цветет сакура, и важно сохранить ее на более долгий срок. Волонтеру нужно будет гулять между деревьев и делать замечания нарушителям. Время работы — с 10 до 14 часов и 14 часов до 18 часов.

Сакура в Ботсаду зацвела 12 мая. В выходные, 15 и 16 мая, там состоится фестиваль "Сакура Мацури". Ранее Piter.TV рассказал, где еще посмотреть розовые деревья.

Фото: ВКонтакте / Игорь Сорокин