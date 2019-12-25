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Охранять сакуру в Ботаническом саду будут волонтеры
Сегодня, 9:00
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Охранять сакуру в Ботаническом саду будут волонтеры

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Дежурство среди цветущих деревьев длится 4 часа.

Ботанический сад приглашает волонтеров охранять сакуру от посетителей. Информация об этом появилась накануне в группе "Волонтёры Ботанического сада БИН РАН" в "ВКонтакте". 

Сейчас в парке цветет сакура, и важно сохранить ее на более долгий срок. Волонтеру нужно будет гулять между деревьев и делать замечания нарушителям. Время работы — с 10 до 14 часов и 14 часов до 18 часов. 

Сакура в Ботсаду зацвела 12 мая. В выходные, 15 и 16 мая, там состоится фестиваль "Сакура Мацури". Ранее Piter.TV рассказал, где еще посмотреть розовые деревья. 

Фото: ВКонтакте / Игорь Сорокин

Теги: ботанический сад, волонтеры, сакура
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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