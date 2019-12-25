  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Большом порту Петербурга задержали свыше 100 тонн южноамериканской говядины и потрохов
Сегодня, 16:14
111
himif

В Большом порту Петербурга задержали свыше 100 тонн южноамериканской говядины и потрохов

0 0

В городе не получили уведомления о прибытии груза заранее.

В петербургском порту приостановили движение пяти крупных партий говяжьего мяса и субпродуктов из Парагвая и Аргентины, сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора.

Общий вес груза составил более 116 тонн, четыре партии парагвайской компании Frigorifico Concepcion S.A из Консепсьона и одна партия компании  Offal Exp. S.A из Буэнос-Айреса следовали в город на продажу. Инспекторы не получали предварительных уведомлений о прибытии груза, поэтому задержали мясо в порту до получения сообщений от ветеринарных служб поставщика.

Ранее на подходе в Петербург задержали 19 тонн зараженных томато из Марокко.

Фото: pixabay

Теги: большой порт, мясо, россельхознадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии