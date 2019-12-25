В Большом порту Петербурга остановили груз зараженного вредителями перца

В Большом порту Петербурга 3 декабря остановили крупный груз свежего перца, прибывшего морем из Марокко. Как рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора, овощи оказались небезопасными.
В ходе фитосанитарного контроля специалисты обнаружили в перце живых имаго насекомых – опасного западного цветочного трипса. Отмечается, что этот вредитель портит овощные культуры и декоративно-цветочные растения, а кроме того переносит опасные вирусные заболевания растений.
Перец направлялся в адрес торгового предприятия из Томской области, но ввоз зараженных овощей на территорию России запретили.
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Фото: pixabay
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