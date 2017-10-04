В Болгарии работник АЗС проучил курильщика огнетушителем

В сети появилось видео из Софии, где заправщик потушил сигарету по инструкции.

В сети набирает популярность видео из Болгарии об инциденте на одной из автомобильных заправок Софии.

На опубликованных кадрах к колонке подъезжают два автомобиля. В одном из них водитель курит, стряхивает пепел в окно. Остановившись на заправке, парень вышел из авто продолжая курить в опасной близости от колонки с бензином, тем самым создавая потенциальную угрозу. Работник АЗС решил действовать по инструкции. Он достал огнетушитель и потушил сигарету, покрыв плотным слоем порошка и водителя и машину. После чего указал парню на плакаты о запрете и опасности курения на заправке.

Местные СМИ сообщают, что водитель-нарушитель местный студент. Парень довольно спокойно воспринял воспитательный процесс.

Видео: LiveLeak