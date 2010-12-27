В пятницу, 23 августа, стало известно, что в Болгарии скончался 15-летний российский ватерполист. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Федерация водного поло Петербурга.
Федерация водного поло Санкт-Петербурга искренне скорбит об утрате юного спортсмена и выражает соболезнования родным и близким
сказано в сообщении
Причина смерти молодого человека не называется. По информации СМИ, спортсмен почувствовал себя крайне плохо во время сборов.
Юноша был воспитанником СДЮСШОР "Экран", а также членом сборной Петербурга. В текущем году молодой человек выиграл Спартакиаду учащихся.
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Фото:pixabay
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очень жаль.