В Болгарии приостановили работу консульские службы России

В МИД РФ заявили, что "Россия ответит на шаги Болгарии".

Во вторник, 28 июня, стало известно, что консульские службы России в Болгарии прекращают работу. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ.

Также работу приостанавливают консульский отдел в Софии и генеральный отдел консульства в Варне. В течение месяца закроется консульство в Русе. Там не хватает персонала после высылки из страны 70 российских дипломатов.

В МИД РФ заявили, что "Россия ответит на шаги Болгарии".

Ранее парламент Болгарии проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству. Кирил Петков назвал честью для себя работать в правительстве.

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