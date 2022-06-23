Кирил Петков назвал честью для себя работать в правительстве.

Парламент Болгарии проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству Петкова. Соответствующее решение депутаты приняли в рамках пленарного заседания в парламенте. Народное собрание выступило против действующего коалиционный кабинета министров во главе с Кириллом Петковым.

За вотум недоверия проголосовали 123 депутата, против - 116 человек. Один из оппозиционных политиков объявил журналистам о том, что допустил техническую ошибку. Депутат попросил включить в стенограмму заседания, что отдала свой голос именно за отставку правительства, что говорит о том, что против Петкова выступили 124 человека. Кирил Петков на заседании обвинил в провале болгарского правительства лидеров оппозиционных партий, а также российского посла.

Для меня было честью вести правительство, которое было свалено от Пеевского, Борисова и Митрофановой. Вотум недоверия - это маленький шаг на долгом пути, обещаю, что мы продолжим битву за державу без теневой власти и мафии. Кирил Петков, премьер-министр в отставке

Петков: Болгария получит отсрочку на введение эмбарго на российскую нефть.

Фото и видео: YouTube / BGNES Agency