Петков: Болгария получит отсрочку на введение эмбарго на российскую нефть

Премьер-министр Кирил Петков заявил о том, что Болгария получит отсрочку на введение энергетического эмбарго на российскую нефть. Соответствующее заявление чиновник сделал во время прибытия на второй день саммита лидеров Евросоюза перед местными журналистами в Брюсселе. По данным специалиста, его страна должна отказаться от нефти, приходящей из РФ к концу 2024 года.
Это связано с тем, что наш нефтеперерабатывающий завод "Лукойл" на данный момент преимущественно работает на российской нефти и не может быстро перестроить свою работу.
Кирил Петков, премьер-министр Болгарии
Глава правительства Болгарии подчеркнул, что страна станет единственным исключением из требования по отказу от поставок российской нефти через морской терминал. Кирил Петков уверен в том, что за счет согласования шестого санкционного пакета серьезная часть денежных потоков в Россию будет остановлена. Он напомнил, что ограничения связаны с поставками 90% всей нефти из РФ, приходящей в европейский регион.
Премьер Эстонии признала, что новые санкции против России ударят по ЕС.
Фото и видео: European Commission
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