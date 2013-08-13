Петков: Болгария получит отсрочку на введение эмбарго на российскую нефть

Премьер Кирил Петков рассказал, что Болгария стала единственной страной-исключением.

Премьер-министр Кирил Петков заявил о том, что Болгария получит отсрочку на введение энергетического эмбарго на российскую нефть. Соответствующее заявление чиновник сделал во время прибытия на второй день саммита лидеров Евросоюза перед местными журналистами в Брюсселе. По данным специалиста, его страна должна отказаться от нефти, приходящей из РФ к концу 2024 года.

Это связано с тем, что наш нефтеперерабатывающий завод "Лукойл" на данный момент преимущественно работает на российской нефти и не может быстро перестроить свою работу. Кирил Петков, премьер-министр Болгарии

Глава правительства Болгарии подчеркнул, что страна станет единственным исключением из требования по отказу от поставок российской нефти через морской терминал. Кирил Петков уверен в том, что за счет согласования шестого санкционного пакета серьезная часть денежных потоков в Россию будет остановлена. Он напомнил, что ограничения связаны с поставками 90% всей нефти из РФ, приходящей в европейский регион.

Премьер Эстонии признала, что новые санкции против России ударят по ЕС.

Фото и видео: European Commission

