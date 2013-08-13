Премьер Эстонии признала, что новые санкции против России ударят по ЕС

Кая Каллас считает, что запрет на газ должен попасть в седьмой санкционный пакет, но при этом призывает "быть "реалистами".

Премьер-министр Эстонии признала, что новые санкции против России ударят по Евросоюзу. Соответствующее заявление чиновница сделала перед местными журналистами, выступая по прибытию на второй день саммита европейских лидеров в Брюсселе. Она признала, что дальше "будет все сложнее", так как вводимые дополнительные ограничения сильно затрагивают страны содружества.

Договориться о любых новых санкциях будет гораздо сложнее. До сих пор они наносили урон России, но теперь они также затрагивают европейцев. Политически принимать такие решения гораздо сложнее. Кая Каллас, премьер-министр Эстонии

Эстонка добавила, что договориться об энергетическом эмбарго на нефть было очень сложно, а достичь соглашения по вопросу газ - будет еще сложнее. Кая Каллас полагает, что после согласования шестого пакета санкций требуется поднимать вопрос о седьмом. При этом эксперт не думает, что в него может попасть запрет на поставки газа из РФ в европейский регион.

Премьер Эстонии призвала НАТО уйти от политики сдерживания России.

Фото и видео: European Commission