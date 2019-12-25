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В Бокситогоском районе обновили тротуары по просьбам местных жителей
Сегодня, 17:55
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В Бокситогоском районе обновили тротуары по просьбам местных жителей

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Благоустройство прошло в рамках программы “Закон тысячи добрых дел”.

Сразу две просьбы населения Бокситогорского района о проведении дорожного ремонта были исполнены в рамках программы "Закон тысячи добрых дел". Об этом сообщила пресс-служба регионального комитета КСУ.

Так, в Бокситогорске отремонтирован тротуар на Октябрьской улице, а в деревне Сегла приведен в порядок подход к остановке  автобуса.

Отметим, что в общей сложности бюджет 47-ого региона выделил более 22 миллиона рублей на реализацию инициатив жителей нескольких районов. Местные бюджеты добавили к этой сумме около 2 миллионов рублей.

Ранее мы рассказали о том, что федеральные власти оценили меры поддержки бизнеса Ленобласти во время эпидемии.

Фото: пресс-служба Комитета МСУ Ленинградской области

 

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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