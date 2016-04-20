В Бокситогорском районе в ДТП пострадали пять человек

Один человек погиб на месте случившегося.

В Бокситогорском районе сегодня, 11 июня, произошло смертельное ДТП. На трассе А-114 столкнулись "Лада Веста" и "Шкода". В результате случившегося погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

11 июня около 18:25 на 390км трассы А-114 произошло столкновение легковых автомобилей "Лада Веста" и "Шкода". По предварительным данным пострадало 5 человек. Пресс-служба ГУ МВД по региону

На месте ДТП умер один из пострадавших. В больницу попал 13-летний ребенок. Он получил лёгкий вред здоровью.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv