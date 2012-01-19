На острове Олений в Ленобласти погиб мужчина

Спасатели транспортировали погибшего с острова и передали правоохранителям.

В субботу, 10 июня, в Ленобласти в ДТП погиб мужчина. Его нашли мертвым на острове Олений – на реке Вуокса. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

Спасатели поисково-спасательного отряда г. Приозерск выехали на место случившегося. Они транспортировали погибшего с острова и передали правоохранителям.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Проводится проверка.

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Фото: Телеграм /Аварийно-спасательная служба ЛО