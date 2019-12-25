На проект выделяется 293 миллиона рублей.

В Бокситогорском районе пройдет реконструкция школы, находящейся по адресу (Лидское сельское поселение, пос. Заборье, ул. Школьная, д. 24). Соответствующую закупку разместил комитет госзаказа Ленинградской области.

Особенность этого проекта – осуществление работ в школе с размещением здесь же детского сада на две группы (35 детей). Проект реализуется в рамках региональной подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области".

Планируется, что реконструкцию этой небольшой школы на 115 мест завершат в конце марта 2022 года.

Заявки для участия в конкурсе на определение подрядчика проекта принимаются до 8 мая.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Адмиралтейском районе пройдет капремонт английской спецшколы №263.

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