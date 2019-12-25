В Адмиралтейском районе районе пройдет капремонт английской спецшколы №263

В Адмиралтейском районе пройдет капитальный ремонт средней школы №263 с углубленным изучением английского языка. Комитет по госзаказу Санкт-Петербурга разместил закупку, в рамках которой предполагается определить исполнителя проекта.
Работы, как намечено, будут проходить в этом и в следующем году, финансирование предоставит бюджет Северной столицы. Стоимость проекта, согласно документации к закупке, составит 207,34 миллиона рублей.
Заявки на участие в электронном аукционе для определения подрядчика данного проекта принимаются до 13 мая.
Как сообщало ранее Piter.tv, в Сертолово построят новую школу.
Фото: gov.spb.ru
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