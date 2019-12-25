В Адмиралтейском районе районе пройдет капремонт английской спецшколы №263

На проект выделено 207 миллионов рублей.

В Адмиралтейском районе пройдет капитальный ремонт средней школы №263 с углубленным изучением английского языка. Комитет по госзаказу Санкт-Петербурга разместил закупку, в рамках которой предполагается определить исполнителя проекта.

Работы, как намечено, будут проходить в этом и в следующем году, финансирование предоставит бюджет Северной столицы. Стоимость проекта, согласно документации к закупке, составит 207,34 миллиона рублей.

Заявки на участие в электронном аукционе для определения подрядчика данного проекта принимаются до 13 мая.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Сертолово построят новую школу.

Фото: gov.spb.ru