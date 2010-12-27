Пенсионерка потеряла 8 тыс. рублей после "проверки розеток"

По предварительным данным, происшествие произошло в 6-микрорайоне города Пикалево.

В Бокситорогском районе разыскивается подозреваемая в хищении денежных средств у пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, происшествие произошло в 6-микрорайоне города Пикалево. Неизвестная женщина попросила пенсионерку впустить её в квартиру, чтобы проверить состояние розеток. После этого, воспользовавшись невнимательностью старушки, она вынула из кошелька 8 тыс. рублей и покинула квартиру. Пенсионерка незамедлительно обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Полиция проводит розыскные мероприятия.

Ранее на Piter.TV мы сообщали о том, что в Кировском районе Ленобласти злоумышленник обокрал пенсионерку почти на 80 тыс. рублей.

Фото:pixabay