В Бокситогорском районе начнет работать библиобус

Мобильная библиотека будет регулярно выезжать в удаленные населенные пункты.

До конца текущего года в Бокситорском районе Ленинградской области появится библиотека на колесах. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

В фургоне будут размещены книги на различную тематику и мониторы для проведения мероприятий. Он будет предназначен для выездов в труднодоступные населенные пункты несколько раз в месяц. Там планируется проводить литературные встречи и презентации.

Кроме того, местные жители получат возможность сдать в библиобус прочитанные книги, и наоборот, оформить заказ интересующей литературы.

Добавим, что библиотеки на колесах запущены в восьми районах Ленинградской области. В общей сложности за прошлый год они совершили 903 выезда.

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Фото: Pixabay